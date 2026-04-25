「第2回島ぜんぶでお〜きな祭沖縄国際文化祭」が25日、那覇市で開幕、オープニングセレモニーが行われた。2009年（平21）から16年間にわたって開催された「沖縄国際映画祭」の後継イベント。昨年の第1回は来場者5万人で、経済波及効果は20億7043万円だった。前吉本興業ホールディングス会長で、一般社団法人motherha.ha（マザー・ハハ）の代表理事の大〓洋実行委員長（72）は「『沖縄国際映画祭』の時から沖縄のエンターテ