「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」の威勢の良さはどこへいったのかーー。高市早苗首相の“弱音”に対して大物タレントが吠えたことが話題となっている。「4月24日、大竹まことさんがパーソナリティーを務める『大竹まこと ゴールデンラジオ！』（文化放送）でのことです。番組では23日、高市首相が甘利明元自民党幹事長との面会で、『睡眠をもうちょっと取りたい』と本音を漏らしたという報道記事が紹介されました。