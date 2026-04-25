超ロングゲームは悔しさの残るドローとなった。阪神は２５日の広島戦（甲子園）に２―２で今季初の引き分け。藤川球児監督（４５）は「また明日ですね」と疲労をにじませながら、わずか３５秒で会見場を後にした。あと１球コールがこだまする中、１点リードの９回にマウンドへ上がった守護神・岩崎優投手（３４）が踏ん張り切れなかった。先頭・菊池に四球を許すと代走・辰見に二盗を決められ、佐々木の犠打で一死三塁。中村将