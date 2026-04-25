巨人・平山功太内野手（２２）は２５日のＤｅＮＡ戦（横浜）に「７番・右翼」で先発し、プロ初となる１号ソロを放った。待望の一発だった。１―０で迎えた２回、平山は相手先発・片山の１４１キロの直球をとらえた。左翼スタンド中段に飛び込む記念すべき１号アーチで、敵地の巨人ファンを沸かせた。３回の第２打席にも一死一、二塁から右前打を放って好調をアピールした平山。昨季はケガにも悩まされ、三軍を主戦場としてい