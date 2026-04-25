熊本でソフトバンク戦プロ野球・ロッテは25日、熊本でソフトバンクと対戦した。レフトスタンドを埋め尽くした黒い集団に、ネット上では驚きの声が広がった。本拠地ZOZOマリンから直線距離で約900キロ。遠く離れた地方開催でも、ロッテファンは大挙していた。レフトスタンドをビジターの黒ユニホームをまとったファンが埋め尽くす。白のフラッグを揺らし、迫力満点の大声援を送った。ビジターでも熱狂的な応援を送ることで「