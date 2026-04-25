◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―２広島＝延長１２回引き分け＝（２５日・甲子園）広島のドラフト１位・平川蓮外野手がスタメンから外れた。「右肩肩鎖関節損傷」で出場選手登録を抹消されていた期間を除けば初めて。過去の出場８試合は「１番・中堅」で起用されてきたが、打率１割台で前の３試合は１３打数１安打で７三振。この日は１０回２死一、二塁の代打で出場し、ドリスとの対戦で空振り三振に倒れた。試合後、新井貴浩監