◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―７巨人（２５日・横浜）巨人の新外国人、ブライアン・マタ投手（２６）が３回途中２安打２失点、５四死球で降板した。２回まではＤｅＮＡ打線を無失点に抑えたが、３回に制球を乱した。７点リードで迎えた３回に４四死球で２点を失い、２回２／３でマウンドを降りた。マタは「リリーフに迷惑をかける結果になってしまい申し訳ない。言い訳するつもりは全くない。自分の投げたい球が投げられ