兄弟お笑いコンビ「ミキ」の兄・昴生が２５日までにＳＮＳを更新。人気タレントと新幹線で遭遇したことを明かした。インスタグラムで「新幹線の隣の席が関根さんでした」と明かし、「何便もあって席もたくさんある中偶然にも隣が関根勤さん。２時間半ほどコセキンが結成されました」と、タレントの関根勤と新幹線のなかで並んだ“コセキンコンビ”で２ショットを披露した。この投稿には「すごーーい偶然！！！」「コセキンい