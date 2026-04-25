◇ラグビーリーグワン第１６節東京ベイ５４―２１三重（２５日、スピアーズえどりくフィールド）レギュラーシーズン３位の東京ベイは、同９位の三重に５４―２１で勝利。１３勝目で勝ち点を６４に伸ばした。敗れた三重は１０敗目（６勝）を喫した。２０２３年４月８日以来の公式戦出場となったＳＨ岡田一平（３２）がチームを救った。前半２６分、先発の日本代表ＳＨ藤原忍（２７）の負傷により急きょ途中出場。「早