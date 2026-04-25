着こなしがシンプルになりやすいこれからの季節。コーデの主役になる柄アイテムがおしゃれ度UPに一役買ってくれそうです。今回ご紹介するのは【しまむら】の新作。品よく爽やかなチェック柄のワンピースとスカートです。ふんわりとして華やかさがあり、大人コーデに寄り添うアイテムとして活躍が期待できます。 優しい色味とふんわり感が素敵なワンピース 【しまむら】「キャミワンピ