離婚後、数ヶ月に一度だけ父親に会える日を、息子はいつも楽しみにしていました。誕生日も近く、野球を頑張る息子は父にバットをお願いしようと嬉しそうに出かけたのですが、帰ってきたときの表情は浮かないものでした。あの日、息子が本当に欲しかったものに気づき、胸が痛くなった筆者の体験談です。 面会交流の日を楽しみにしていた息子 離婚後、数ヶ月に一度だけ父親に会える面会交流の日を、息子はいつも楽しみにしてい