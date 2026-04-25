ヤクルト、ソフトバンク、ＭＬＢで活躍した五十嵐亮太さんが２５日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。ＭＣの浜田雅功のいじりに苦笑する一幕があった。今回は「プロ野球選手が目指す憧れの場所メジャーリーグの真実！」と題して、元メジャーリーガーが集結し、規格外の契約金＆待遇を明かした。メッツ、ヤンキースで活躍した五十嵐さんはＭＣの浜田雅功に「ＭＬＢ挑戦のきっかけは？」