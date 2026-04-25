左足首を骨折して入院し、復帰したばかりのタレントの松本明子がインスタグラムを更新した。２５日に「沢山のお見舞いありがとうございます」と感謝を伝え、「病室を明るくしてくれました！美味しいスイーツをまいう〜石ちゃん！還暦ピンクスカーフを中山さん！私が奢るチケットを大木さん青木さん！骨折経験ある中岡さんのがカルシウムいっぱい抱えて！中岡さんの励ましＬＩＮＥに涙涙でした！花道家の赤井勝さんは甘味をあり