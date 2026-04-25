世界最大のコンドームメーカーが、進行中のイラン情勢による混乱を理由に、製品価格を30％引き上げる可能性がある。 【写真】男性“睾丸保護”用サウナグッズ施設側が使用禁止通告 世界のコンドーム生産量の約5分の1を占める「カレックス(Karex)」は、ホルムズ海峡の封鎖により、製造コストとサプライチェーンコストが大幅に増加したと発表。同社はマレーシアとタイの工場で年間50億