ロックバンド「LINDBERG（リンドバーグ）」の公式サイトが25日に更新。26日にEX THEATER ROPPONGIで開催予定だった東京公演を中止すると発表した。メンバーに体調不良が見られたためと説明した。バンドの公式サイトで「明日、4月26日(日) EX THEATER ROPPONGI にて開催予定でした、LINDBERG LIVE TOUR 2026 『Hello！ New Days』ですが、メンバーの体調不良により、万全の状態で公演をお届けすることが難しいと判断し、公演を中