作詞家・秋元康氏（67）が25日までに更新されたYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます!!」にゲスト出演し、SNSでバズることを狙いにいく楽曲について私見を展開する場面があった。数多くのアイドルグループを手がけてきた秋元氏だが「AKB村、乃木坂村のファンの人たちは一番大事にしなきゃいけないけど、ここだけではダメなんだ。結局村の外の人が“なんだ?面白そうなことをやっているじゃん”って思ってもらって、来