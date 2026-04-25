窓の通り道に「タイヤ」がある!? 物理的に下げられない構造のナゾ後部座席に座って窓を開けた際、ガラスが途中で止まってしまい「なぜ全部下がりきらないのか」と不思議に思ったことはないでしょうか。【写真】車高低ッ!! 日本唯一「2500万円爆速パトカー」です窓ガラスが下がる仕組みは、ドアパネルの内部にある空きスペースにガラスが吸い込まれるように収納されるというものです。そのため、ガラスを完全に下げるには、ドア