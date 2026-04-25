伊藤園は「TULLY’S COFFEE（タリーズコーヒー）」ブランドで家庭内需要の開拓に挑んでいる。ドリップバッグコーヒー市場に向けては、昨年9月8日に新発売した「JOURNEY」シリーズを提案。同シリーズは「世界を巡るコーヒーの旅」をコンセプトに掲げ、「マスターブレンド」を除き各産地の個性が感じられるように「エチオピア」「タンザニア」「ブラジル」をラインアップしている。産地訴求のアイテムには、外装と個包装に産地