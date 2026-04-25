接戦を制した一戦で、静かに苦悩をにじませたのが伊藤達哉だった。川崎フロンターレは４月25日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第12節でジェフユナイテッド千葉とホームで対戦し、２−１で勝利。５分に山本悠樹のゴールで先制し、一度は同点に追いつかれるも、89分にマルシーニョが決勝点を奪い、今季初の“90分勝利での連勝”を飾った。だが、右サイドハーフで先発した伊藤にとっては、決して納得のいく内容ではなか