鈴木憲和農林水産大臣が25日下関市の卸売市場を視察し、トラフグの漁獲量管理などに不安を抱える地元の漁業関係者らと意見を交わしました。下関漁港が水揚げ量日本一を誇るアンコウの唐揚げを試食した鈴木農水大臣。自民党下関支部が開くセミナーに合わせて下関入りし、市場関係者との意見交換会に臨みました。（鈴木農水相）「いま中東情勢で、燃油の問題もある。我々が出来ることは山口県、地元・下関市としっかり連携して