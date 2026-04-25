元日向坂46の加藤史帆さんは4月23日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つショットを披露しました。【写真】加藤史帆の美脚ショット「ぜひチェックしてください」加藤さんは「CanCam6月号本日発売です！」とつづり、2枚の写真と1枚の画像を載せています。写真の1枚目では、グレーのジャケットとスカートを着用した姿を披露。ファッション誌『CanCam』（小学館）6月号でのモデルショットのようです。スカートからは白い美脚がす