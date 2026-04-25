All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答のあった、千葉県在住77歳男性のケースをご紹介します。回答者プロフィールペンネーム：陽は昇る年齢・性別：77歳・男性居住地：千葉県家族構成：本人のみ住居形態：賃貸リタイア前の職業：公務員リタイア前の年収：500万円現預金：800万円リスク資産：0円貯金を取り崩して生活費に充てている年金生活で貯金ができているかという問いに、「