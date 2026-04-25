「ニュースの“結論”だけでなく、記者たちがどんな問題意識で取材を始めたのか。何に悩み、どんな壁にぶつかり、どう葛藤して真相にたどり着いたのか。そのプロセスまでも大切にする番組だからこそ見えてくるニュースの価値、透明性、信頼性がきっとあると私は信じています」【写真】和久田アナの先輩・阿部渉アナが“不倫愛”に溺れた美人すぎるディレクター4月10日、元NHKの和久田麻由子アナウンサーが、4月から日本テレビ系