フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２５日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日のテーマは「野球の最高峰ＭＬＢ」。メジャーリーグ経験のある元メジャーリーガーたちが豪華集結した。勝負強い打撃と華麗な内野守備で活躍した井口資仁氏は０５年に米大リーグ、ホワイトソックスに移籍。メジャリーグ挑戦を決意したきっかけを聞かれると、一つは１９９６年のアトランタ五輪でプレーしたことだと明