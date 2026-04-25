【漫画】本編を読む赤ちゃんたちが屋台でミルク片手に語り合う漫画『屋台ヤケミルク』（はみだしみゆき）。同作で繰り広げられるのは、何も楽しい話題ばかりではない。赤ちゃんたちにとって避けては通れない恐怖のイベント「予防接種」ともなれば、普段の明るい雰囲気は一変。サスペンスのような緊張感が漂い始める。常連客・のんちゃんはある日、フラフラになりながら「屋台ヤケミルク」へとたどり着いた。「必死に抵抗した」