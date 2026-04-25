Image: Originals この記事は2024年3月13日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。直径約78.3ナノメートル（0.0000783ミリメートル）のナノバブルが、1ccあたり約21,800,000個。ちょっと想像を絶する極微小の泡が、洗濯物の繊維や毛穴の奥まで行きわたり、汚れ落ちを助けてくれるという「アワラッシュ」。特許取得済のナノ