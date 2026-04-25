2024年かきつばた記念（名古屋・Jpn3）などを制したサンライズホーク（せん7・栗東・牧浦充徳厩舎）が、4月25日付で競走馬登録を抹消した。今後は地方競馬（大井競馬）へ移籍する予定。サンライズホークは2019年4月7日生まれで、父リオンディーズ、母ローマンブリッジの血統。JRAでは13戦4勝の成績を残し、獲得賞金は4705万円（付加賞含む）。地方競馬では12戦3勝、海外でも1戦に出走している。【かきつばた記念】デムーロ「手