【モデルプレス＝2026/04/25】東京・MUFGスタジアム（国立競技場）を運営する株式会社ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント（JNSE）の公式サイトが4月23日に更新された。3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の公演において、一部利用者による妨害行為があったことを説明し、再発防止策を公表した。【写真】ミセス国立公演、“大スケール”な花火演出◆Mrs. GREEN APPLEの公演で妨害行為が発生同