東京の首相官邸。（２０２０年８月２８日撮影、東京＝新華社記者／杜瀟逸）【新華社東京4月25日】高市政権が進める情報体制の強化を巡り、日本の衆議院は23日、「国家情報会議」と「国家情報局」の設置に関する法案を可決した。日本政府は情報分野で体制強化を進め、複数の機能を統合して情報能力の高度化を図るとともに、首相への権限集中を強めている。専門家の間では、こうした動きについて、国内では思想や世論への統制を