飯塚オートのSG「第45回オールスター」は2日目を迎えた。11Rは青山周平（41＝伊勢崎）が白星。4周目で先頭を奪ったあたりは貫禄だが、最後、福岡鷹の追い上げに手を焼いた。「福岡君、しつこいですね」と苦笑い。「ピストンを交換したところ初日より少し良くなった。練習も含めてスタートはムラ。もう少し安定していいスタートを切りたい」ここからあらゆる面を底上げしていくのが青山だ。