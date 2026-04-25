「ゴールデンボンバー」の樽美酒研二（45）が25日、自身のインスタグラムを更新。俳優の宮沢氷魚（32）との草野球のユニホーム姿を披露した。「氷魚くんバッティングめちゃくちゃ良いんです」とユニホーム姿でバットを持つ宮沢とのツーショットを公開。「あと、とにかく優しいんです。ありがたい」と性格をべた褒め。「皆様、穏やかなゴールデンウィーク」とつづった。一つ前の投稿では、阪神、DeNAでプレーした大和氏との自