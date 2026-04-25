「免許なし」で公道を走れる「“新型”4輪モデル」発表に反響ある？2023年7月にスタートした「特定小型原動機付自転車（特定原付）」の制度により、街中では免許不要で乗れる電動キックボードなどを見かける機会が増えました。しかし、「二輪はバランスを崩しそうで怖い」「荷物を安定して運ぶのには向いていない」といった不満を抱く声が上がっていたことも事実。【画像】超カッコイイ！ これが“免許なし”で乗れる「新型 4