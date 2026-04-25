少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。第3話この設定、どこかで見たことがあるような……【編集部コメント】なんと！ソウスケさんに彼女がいるのだそう。しかも紹介したいということは、お付き合いの先を考えてのことなのかもしれません。いいですね！リカコ