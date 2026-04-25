THE ALFEEが17日、東京ガーデンシアターでライブを開催。国内バンドとして史上初の通算ライブ3000本を達成した。【画像】本当に72歳!?通算ライブ3000本を達成したTHE ALFEEの高見沢俊彦この日は3000本達成に加えて高見沢の72歳の誕生日でもあり、チケットの入手が困難の中、約6200人のファンが2つのアニバーサリーを祝おうと駆けつけた。記念して、プロ野球史上初の通算3000安打を達成した張本勲氏からのサプライズメッセージ