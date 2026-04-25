日本ハム・有原航平投手が２５日、先発する２６日のオリックス戦（京セラ）へ向け「とにかくゼロに抑えて、最少失点に抑えていくことが仕事だと思う。とにかく結果を出したい」と決意を語った。今季はここまで１勝３敗、防御率６・３８の成績。ただ、今季初対戦となるオリックスには昨季５試合で４勝１敗、特に京セラドームでは同３戦３勝、防御率２・１４と相性がいい。球場の印象は「特にはない」としつつ「どんどん振ってく