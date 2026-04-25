ＤＤＴのシングルトーナメント「ＫＩＮＧＯＦＤＤＴ」（ＫＯＤ＝５月４日、後楽園で開幕）を急性虫垂炎で欠場する武知海青（２８）に代わり、平田一喜（３８）が出場することが決まった。武知の欠場は２５日の横浜大会のオープニングで発表。腹痛の症状で受診した結果「急性虫垂炎」で安静が必要と診断されたため、男色ディーノと対戦予定だった１回戦の欠場が決定。代替選手は後に発表するとされた。そしてこの日のメイ