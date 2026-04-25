◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―７巨人（２５日・横浜）巨人の大城卓三捕手が２５日、ＤｅＮＡ戦の試合前練習が行われたグラウンドには姿を見せなかったが、試合後に報道陣の前に姿を見せた。大城はこの日行われた試合前練習では、本隊とは別に室内で軽めに体を動かしていたことを明かし、「また明日になってみてから状態を見る感じです」と語った。前日の２４日、ＤｅＮＡ戦では２回１死の第１打席、平良の内角球を打った