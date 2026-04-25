◆第１５２回ケンタッキーダービー・Ｇ１（５月２日、米国チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）ＪＲＡはダノンバーボン（牡３歳、栗東・池添学厩舎、父マックスフィールド）が２４日の現地時間８時１０分（日本時間２１時１０分）にチャーチルダウンズ競馬場に到着したことを発表した。大下助手は「無事に到着して、カイバもよく食べて落ち着いているので、輸送は問題なくクリアできたかと思います」とコメント