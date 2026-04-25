◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―７巨人（２５日・横浜）ＤｅＮＡの牧秀悟内野手（２８）が２５日、右太もも裏肉離れのため、出場選手登録を抹消された。牧は２４日の巨人戦（横浜）の３回、内野安打で一塁まで走った際に負傷し、苦悶の表情を浮かべながら途中交代した。相川亮二監督（４９）は、病院での検査結果について「ご想像の通り、肉離れです」と説明。負傷の程度については明かさず、復帰までの見通しについても「