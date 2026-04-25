◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―７巨人（２５日・横浜）巨人の平山功太外野手が２回にプロ初アーチをマークした。左中間席への会心の一撃でチームを勝利に導いた。３回にも右前安打を放って打者一巡５得点につなげるなど存在感を見せつけた。５回の守備ではヒュンメルの打球をフェンスにぶつかりながら好捕。元々は三塁手で後方へのフライは怖さがあり苦手だった。２軍で過ごした春季キャンプで鈴木尚広２軍外野守備兼走塁