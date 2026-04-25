◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―２ヤクルト（２５日・バンテリンドーム）中日の板山祐太郎内野手が、自身初のグランドスラムを放った。２回１死満塁。ヤクルト・小川の１４０キロ直球を強振して、右翼席中段にたたき込んだ。初球を捉えた豪快な２号の満塁弾で先制点を呼び込んだ。２番でスタメン出場した２４日の同カードでは、３打数無安打に終わっていただけに、「昨日の悔しさをぶつけた。自分がやってやるっていう気持ちだ