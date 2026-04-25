【エルサレム＝福島利之】パレスチナ自治区のガザ地区中部とヨルダン川西岸全域で２５日、地方議会選挙が行われた。ガザでの選挙はイスラム主義組織ハマスが勝利した２００６年以来。ハマスは候補者を立てていないものの、ガザでの戦闘を経て、ハマス系候補のいる政治団体に票が集まるか注目される。選挙管理委員会によるとガザでは、比較的破壊の少ない中部ディール・アルバラハで有権者約７万人が四つの政治団体から選ぶ。団