お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が25日放送の日本テレビ系「一茂粗品の超ワイドショー」（後4・00）に出演し、“SNSが下手”と思う先輩芸人の実名を挙げる場面があった。政府が、SNSを利用する青少年を保護するために年齢確認の厳格化を事業者に求める方針を固めたというニュースを受け、「見出しだけ見たらそんなんせんでええがなって思ったが、性犯罪がそうか…性犯罪までいくとさすがに規制はあってもいいかなと」