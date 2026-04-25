◇MLB カブス6-4ドジャース(日本時間25日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手や山本由伸投手、佐々木朗希投手が所属するドジャースが、カブス戦に敗れ、ナ・リーグ西地区で首位陥落となりました。ドジャースはこの日、3回にウィル・スミス選手の3号3ランで先制すると、4回にもキム・へソン選手のタイムリーで1点を加え4点をリードします。しかし7回に2番手のアレックス・ベシア投手がピンチを招くと、2本のタイムリーを許し1点差