25日から早くもゴールデンウィークという人もいるかと思いますが、25日は北海道から九州にかけて広く高気圧に覆われて、行楽日和になりました。丘一面に広がる青いじゅうたん。千葉県の観光牧場、マザー牧場です。約100万本のネモフィラが見頃を迎えています。訪れた人は「青くてめっちゃきれい。こんなにいっぱいあるのは初めてなのでびっくりした」「写真映えしていい感じ」と満足した様子でした。ネモフィラは、北アメリカ産の