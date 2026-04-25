4月25日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第35節GAME1が行われ、長崎ヴェルカの西地区優勝が決まった。 前節終了時点で地区優勝マジック1としていた長崎。この日は他会場で西地区2位の名古屋ダイヤモンドドルフィンズが敗れたことで、試合開始前の時点で地区優勝が決まった。 その後、15時35分にティップオフしたファイティングイーグルス名古屋戦にも83－73で勝利。