【その他の画像・動画等を元記事で観る】 yonigeが4月10日に配信リリースした新曲「芽吹くとき」（TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』オープニングテーマ）のMVを公開した。 ■冒頭の伊澤彩織によるスタントは必見 「芽吹くとき」は、yonigeらしいざらついた肌触りのギターやベースがリードしていく、春らしい温かくも爽やかな曲調に、“君がいる明日がいいなって思っていた