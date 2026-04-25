天木じゅんが今夏でのグラビア卒業を発表。すべての童顔巨乳ファンに衝撃を与えるグラビア史上に刻まれる事件だった。本誌も、卒業前のラストグラビア撮影に、我先にと手を挙げた。それと同時に、さまざまな媒体で思い思いの撮影をするだろうと考え、カメラマンをはじめとしたスタッフの選定や独自企画を練るために、幾度となく会議を重ねた。すべては、他誌とかぶらないように、そしてなにより記憶に残るような撮影がしたい、