「じつは最近、グラビアをたくさん見るようになったんです」身長173cmの9頭身というスタイルを生かし、人気を博す相沢菜々子。今、夢中になっているのがフィルムカメラでの撮影。モデルやレースクイーン、グラビアアイドルとして培った被写体としての経験を、撮る側としても生かしているという。「どこから光が当たると顔がきれいに見えるか考えるようになり、いろんな写真を見て参考にしています。どう動けば魅力的に見えるかは