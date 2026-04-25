25日（土）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のチャンピオンシップファイナルのGAME1が横浜BUNTAIで行われ、SAGA久光スプリングスが大阪マーヴェラスにセットカウント3-2で勝利。優勝に王手をかけた。 ミドルブロッカーとして先発出場したSAGA久光の荒木彩花は、アタック決定率50.0%で9得点、ブロックポイント5本の活躍を見せた。さらに相手のミドルブロッカーを機能させなかった荒木だが